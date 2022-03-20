ЗСУ знищили 100 росіян та понад 60 одиниць техніки противника
Українські військові також ліквідували капітана так званої «ДНР» Сєргєя Машкіна
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Протягом 20 березня українські військові з оперативно-тактичного угруповання «Схід» відбили 9 атак і знищили 61 одиницю техніки, ще 17 пошкоджено. У боях було знищено близько 100 росіян. Військові сьогодні також повідомили, що напередодні ліквідували капітана так званої «ДНР» Сєргєя Машкіна.
У районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» на всіх напрямках ворога було відкинуто, в результаті чого окупанти понесли втрати в живій силі та техніці, а саме:
- Особового складу - до 100 чоловік;
- Танки – знищено 12 одиниць, 10 пошкоджено;
- БМП – знищено 17 одиниць;
- ББМ – знищено 4 одиниці;
- Артилерійських систем – знищено 7 одиниць;
- Автомобільної техніки – знищено 21 одиницю, пошкоджено 7 одиниць, відступаючи ворог покинув 5 одиниць.
Також військові повідомили, що напередодні ліквідували командира розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР», капітана Сєргєя Машкіна з позивним «людоед».
Ліквідований командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР», капітан Сєргєй Машкін
Загалом за 25 дні війни з Україною Росія втратила понад 14700 військових, ще близько 3,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальні втрати противника зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.