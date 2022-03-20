Протягом 20 березня українські військові з оперативно-тактичного угруповання «Схід» відбили 9 атак і знищили 61 одиницю техніки, ще 17 пошкоджено. У боях було знищено близько 100 росіян. Військові сьогодні також повідомили, що напередодні ліквідували капітана так званої «ДНР» Сєргєя Машкіна.

У районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» на всіх напрямках ворога було відкинуто, в результаті чого окупанти понесли втрати в живій силі та техніці, а саме:

Особового складу - до 100 чоловік;

Танки – знищено 12 одиниць, 10 пошкоджено;

БМП – знищено 17 одиниць;

ББМ – знищено 4 одиниці;

Артилерійських систем – знищено 7 одиниць;

Автомобільної техніки – знищено 21 одиницю, пошкоджено 7 одиниць, відступаючи ворог покинув 5 одиниць.

Також військові повідомили, що напередодні ліквідували командира розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР», капітана Сєргєя Машкіна з позивним «людоед».

Ліквідований командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої «ДНР», капітан Сєргєй Машкін

Загалом за 25 дні війни з Україною Росія втратила понад 14700 військових, ще близько 3,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальні втрати противника зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.