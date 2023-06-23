У п'ятницю, 23 червня, ЗСУ завдали удару по базі Росгвардії в окупованому Генічеську. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

«База Росгвардії в Генічеську. Українська відповідь на російський ракетний терор не змусила на себе чекати. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Знищуємо рашистів, тримаємо небо», – написав Олещук.

За попередніми даними, удару завдали по території колишнього винзаводу, де була база Росгвардії. Також були «прильоти» у районі Генічеської Гірки, де дислокуються «кадирівці». Інформації про втрати росіян наразі немає.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили під Генічеськом великий склад з російськими боєприпасами. Вибух стався у селищі Партизан біля Генічеська. Уточнюється, що було влучання на територію елеватора, за даними місцевих жителів – у великий склад боєприпасів росіян.