Вибух стався у селищі Партизан біля Генічеська

У Генічеському районі, що на Херсонщині, загорівся великий склад з російськими боєприпасами. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко.

Вибух стався у селищі Партизан біля Генічеська. Уточнюється, що було влучання на територію елеватора, за даними місцевих жителів – у великий склад боєприпасів росіян.

Місцеві ЗМІ пишуть, що станом на ранок детонація боєприпасів досі триває.

Ще минулого місяця ЗМІ повідомляли, що ЗСУ почали «формувати операції» напередодні довгоочікуваного контрнаступу, що виражається в завдаванні ударів по російських складах зброї, командних центрах і скупченнях техніки для підготовки поля бою до початку наступальних дій.

З тих пір, військові об'єкти росіян на окупованій території України і в самій РФ почали знищуватись мало не щодня.