Упродовж дня ворог продовжував обстрілювати позиції українських військ, однак безуспішно. Водночас на Харківщині росіяни вбили керованою ракетою двох волонтерів.

ZAXID.NET підсумовує 477 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Упродовж доби росіяни завдали 37 авіаударів та здійснили 19 обстрілів з РСЗВ. Основні зусилля ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує обстрілювати громади. На Куп’янському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії, а також обстріляв кілька громад. На Мар’їнському напрямку захисники відбили всі атаки противника, однак росіяни обстріляли з артилерії кілька населених пунктів

У Генштабі зазначають, що на полігонах в Білорусі триває бойова підготовка підрозділів РФ перед відправкою їх у зону бойових дій в Україні. Однак ознак офіційного вступу Білорусі у війну наразі немає.

Російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон для підготовки мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також захисники знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 219170 військових (приблизно +670 за попередню добу). Також було знищено: