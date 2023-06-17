Автомобіль рухався до одного з сіл на Харківщині

Російські окупанти здійснили черговий обстріл на Харківщині, обстрілявши місцевих мешканців. Зокрема у селі Гур'їв росіяни поцілили керованою ракетою в цивільне авто, де перебувало двоє людей, повідомив у суботу, 17 червня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вистрілили по селу у Богодухівському районі протитанковими керованими ракетами. Один зі снарядів поцілив по цивільній машині, яка рухалася до села.

«Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту. За попередніми даними, в автомобілі знаходилися дві людини, які загинули на місці», – повідомив Олег Синєгубов.

За даними Харківської ОВА, в авто перебували двоє волонтерів. Деталі трагедії встановлюються. Голова ОВА підкреслив, що росіяни вчергове здійснили терор проти населення.

Нагадаємо, 11 червня окупанти обстріляли човен з цивільними українцями, які покидали лівий берег затопленої внаслідок підриву Каховської ГЕС Херсонщини. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей, які намагались врятуватися.