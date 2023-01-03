У тимчасово окупованому Сватовому Луганської області вибухнув склад із боєкомплектом, який росіяни звозили туди два тижні. Про це повідомив Департамент стратегічних комунікацій ЗСУ ввечері 2 січня.

«Росіяни та місцева вата тихенько і без палева (майже) туди звозили БК [боєкомплекти] майже 2 тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість «УРАЛів», які заїжджають на базу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, два тижні тому, українські захисники з допомогою підпілля вдарили по штабу окупантів у місті Щастя Луганської області – близько 16 загарбників загинули та ще 40 дістали поранення.