Звільненим із полону на Донбасі почали виплачувати обіцяні урядом ₴100 тис.

Звільненим з полону проросійських бойовиків почали виплачувати обіцяні Кабміном 100 тис. грн. Про це заявила начальник управління з питань переселенців та гуманітарної співпраці Міністерства тимчасово окупованих територій Ірина Калупаха, інформує «Радіо Свобода».

За її словами, допомогу отримають всі найближчим часом.

«Тут не буде, що всі отримають допомогу в один день. Звільнені з полону зверталися в різний час, на місяць раніше, на місяць пізніше», – сказала Калупаха і зазначила, що минулого тижня цей процес був запущений в Донецькій і Львівській областях.

«Виплачувати вже почали, це питання часу. І це не півроку, а місяць максимум», – запевнила вона.

Як повідомляють волонтери, оперативно спрацювали місцева влада. Зокрема, у Донецькій області звільнені з полону отримали з місцевого бюджету по 50 тис. грн, а в Луганській і Львівській по 8 тис. грн.

На державному рівні документи збирає Мінсоцполітики, після перевірки звільненого на благонадійність дають добро на виплату, але гроші – в розпорядженні Міністерства тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що особам, які були позбавлені особистої свободи і звільнені 27 грудня 2017 року і 24 січня 2018 року, виплатять одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн.