Студента, який підняв в окупованому Луганську прапор України, звільнили з полону

Український студент в окупованому Луганську

Правоохоронці повернули додому студента вінницького вищого навчального закладу, якого незаконно утримували проросійські найманці з терористичної організації «ЛНР». Про це повідомила прес-служба СБУ.

Хлопець – уродженець Луганської області – 2017 року разом із батьками поїхав в окупований Луганськ для вирішення майнових питань. Під час перебування в місті хлопець разом із патріотично налаштованими місцевими жителями підняв на флагштоку біля школи, де раніше навчався, прапор України. Патріоти також намалювали національну символіку на фасаді будівлі навчального закладу.

Юнаків затримали бойовики й утримували в будівлі місцевої пенітенціарної установи. Їх допитували представники так званого «МДБ ЛНР», які застосовували до них заходи психологічного та фізичного тиску.

«У результаті ефективної оперативної комбінації працівники СБУ повернули хлопця до Вінниці», – повідомили в прес-службі СБУ, проте не уточнили, у який спосіб відбулося повернення.