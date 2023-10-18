Львівський окружний адміністративний суд скасував наказ про звільнення львівського митника Артема Могили, поновив його на посаді, а також зобов’язав Львівську митницю виплатити йому 106 тис. грн середньої зарплати за час вимушеного прогулу.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у жовтні 2023 року, Артем Могила працював на посаді головного державного інспектора оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. У березні 2023 року, відповідно до графіку, виконував обов’язки у відділі митного оформлення №1 митного поста «Смільниця».

16 березня Артема Могилу викликав начальник Львівської митниці та заявив, що у попередній зміні він допустив порушення. Артем Могила стверджує, що під тиском його змусили написати заяву на звільнення. Він тако додав, що через кілька днів повідомив про відкликання своєї заяви на звільнення.

Представник Львівської митниці у суді заперечив проти того, що заява була написана під тиском, оскільки такі твердження не мають доказів.

Справу розглянула суддя Зоряна Лунь, яка дослідила усі матеріали справи та задовольнила позов Артема Могили, скасувавши наказ про його звільнення. Львівську митницю зобов’язали поновити його на посаді та виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу – 106 тис. грн. На рішення ще може бути подана апеляція.

Варто зазначити, що 16 березня було також звільнено начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Смільниця» Івана Науменка, який також поновився на посаді через суд.