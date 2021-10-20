Обласна рада має поновити Романа Шустика і заплатити йому за вимушений прогул

Рівненський міський суд 19 жовтня поновив на посаді головного лікаря Рівненського обласного лікувально-діагностичного центру Романа Шустика. Тепер обласна рада має виплатити йому середньомісячний заробіток за час вимушеного прогулу.

Суд визнав протиправним та скасував розпорядження першого заступника голови Рівненської обласної ради Сергія Свисталюка про дострокове розірвання контракту та звільнення з посади головного лікаря Рівненського діагностичного центру Романа Шустика. Про це Роман Шустик повідомив на своєму Facebook.

«Рішення суду негайне до виконання, передбачає моє поновлення на посаді з 4 вересня 2021 року та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу», — написав Роман Шустик. Він також зазначає, що рішення суду є підтвердженням того, що дострокове розірвання контракту з ним мало винятково політичні мотиви і не мало юридичного підґрунтя. Після свого звільнення Роман Шустик називав претендентом на цю посаду свого заступника Юрія Білика, якому, з його слів, її «пообіцяли».

Тим часом Рівненська облрада 18 жовтня оголосила Юрія Білика переможцем конкурсу на посаду керівника діагностичного центру. Його кандидатуру мали винести на розгляд сесії, яка відбудеться 12 листопада, і після позитивного голосування голова облради мав підписати з Юрієм Біликом контракт. Нагадаємо, Роман Шустик керував закладом з 2015-го, контракт з ним був укладений до 2023-го.