Очільник МОЗ Віктор Ляшко анонсував збільшення зарплат у медиків

Міністерство охорони здоров’я планує запровадити так звані «підйомні» для медичних працівників. Про це розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода» очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Він зазначив, що МОЗ хоче не закривати такі лікарні, а передивитися майстер-план, та якщо якийсь заклад обслуговує велику кількість людей, у 2022–2023 роках привезти туди потрібне обладнання.

Якщо ж обладнання у лікарні є чи з'явилося, але немає відповідного спеціаліста, у цей район можуть запропонувати переїхати іншим медикам, які не можуть працювати у себе через високу конкуренцію чи інші причини.

«Зараз ми ще запланували, як мінімум, 100 млн грн в бюджеті на наступний рік для того, щоб запровадити так звані «підйомні» для медичних працівників. Коли обладнання з’явилося, а немає спеціаліста, а спеціаліст є десь поруч, там, де не може працювати, не працює або у нього конкуренція, то ми запропонуємо переїхати в цей населений пункт і оплатимо підйомні, які будуть допомагати йому влаштувати свій побут у тому новому населеному пункті, де він приступить до роботи», – сказав міністр.

За словами Ляшка МОЗ планує, що з нового року медики отримуватимуть вищі зарплати: від 13,5 тис. грн – для середнього медичного персоналу і від 20 тис. грн – для лікарів.