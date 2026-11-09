Коломиянка має чотирьох внуків, вісім правнуків і трьох праправнуків.

У неділю, 8 листопада, 102 роки відзначила жителька села Грушів Коломийської громади Ганна Уграк. Під час Другої світової війни прикарпатка була зв’язковою Української повстанської армії.

«Вклоняємося її життєвій мудрості та багатому досвіду. Довгожителі – це гордість і жива історія нашого краю», – зазначили в Управлінні соціального захисту ОТГ.

Ганна Уграк відома співпрацею з ОУН-УПА. Вона носила повідомлення та продукти для повстанців у селах Верхній Вербіж, Спас та Кропивище Коломийського району. Після закінчення війни працювала у колгоспі. Згодом одружилася з односельцем, народила дочку і сина.

Коломиянка має чотирьох внуків, вісім правнуків і трьох праправнуків.

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