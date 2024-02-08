Для Юрка Іздрика фільм став дебютом у кіно

З’явився трейлер довгоочікуваного фільму Ірини Цілик «Я і Фелікс». Також стало відомо, що у прокат стрічка вийде 11 квітня 2024 року.

У фільмі йдеться про дивну дружбу контуженого в Афганістані війського Фелікса та підлітка Тимофія. Це екранізація роману Артема Чеха «Хто ти такий?», що став «Книгою року ВВС». Одну з головних ролей зіграв письменник Юрко Іздрик. Для нього ця роль стала дебютом у кіно. Як і для його партнерів: Тимофія зіграли Андрій Чередник, син режисерки та автора книги «Хто ти такий», та Владислав Балюк. У фільмі також зіграли Володимир Гладкий («Дільничий з ДВРЗ»), Андрій Ісаєнко («Щедрик», «Кіборги», «Захар Беркут»), Анастасія Карпенко («Як там Катя?», «Лікар Ковальчук») та інші.

Надзвичайно тонка, емпатична, ніжна та глибока розповідь про 90-ті, про те, як назавжди ранить війна. Зрештою, варто дочекатись фільму в прокаті, бо він викликає в кожного приватні емоції та спогади.

«Це дуже особливий для мене момент – зустріч фільму з українськими глядачами, для яких він найперше і створювався. Цю стрічку сміливо можна назвати глядацькою, хоча водночас це авторське кіно. Тож я сподіваюся, що в кінотеатри прийдуть дуже різні люди. Бо цей фільм не є похмурою депресивною драмою. У ньому багато легкості, гумору, кольорів, знайомої вам музики. Я сподіваюся, цей досвід стане для багатьох доволі щемкою емоційною мандрівкою», – розповідає режисерка Ірина Цілик.

Світова прем’єра «Я і Фелікс» відбулася на 38-му Варшавському міжнародному кінофестивалі, а перший український показ — в межах Київського тижня критики у 2022 році. Фільм також отримав спеціальну нагороду 53-го італійського кінофестивалю Giffoni у категорії Generator +16 (The CGS AWARD), спеціальну відзнаку Filmfest Hamburg від КМКФ «Молодість» та відзнаку в конкурсі ігрового кіно Ukraina Festiwal Filmowy у Варшаві.