Одну з головних ролей у фільмі зіграє Педро Паскаль

Зйомки історичного фільму Рідлі Скотта «Гладіатор 2» відновляться уже 4 грудня. Проект був поставлений на паузу через страйк акторів, але уже зараз Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль та інші актори разом із Рідлі Скоттом повернуться на Мальту, де відбуваються зйомки фільму.

Нагадаємо, перша частина «Гладіатора» розповідала про часи правління римського імператора Коммода (Хоакін Фенікс) у 180-192 роках. Дія другої частини почнеться через 20 років, у 200 році. У центрі сюжету тепер буде Люцій – племінник хитрого та жорстокого володаря Коммода, який був переможений Максимусом у гладіаторському бою на арені знаменитого Колізею.

Другий фільм планували знімати вже давно, ще у 2003 році, але можливість з’явилась лише зараз. Як і передбачалося, персонажа Максимуса не буде у новій картині. Рассел Кроу не готовий повернутися до своєї ролі. Автори розкажуть нову історію.