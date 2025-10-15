Хлопчик з командою лікарів, які допомогли йому подолати важку недугу

За життя 10-річного Андрія з Житомирщини боролися лікарі трьох міст: Коростеня, Житомира і Києва. Удар ноги спровокував низку важких ускладнень, через що його довелося підключати до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ) і ЕКМО. Школяр переніс дві операції. І зараз відновлюється після важкої хвороби.

Андрій родом із Коростеня. Під час прогулянки з друзями він упав і вдарився ногою. Спершу хлопчик не звернув увагу на забій і продовжив гратися. Та вже наступного дня нога розболілася, також виник біль у грудях.

Хлопчика оглянули лікарі місцевої лікарні та його стан стрімко погіршувався, важко було дихати. Його відразу скерували до обласного центру і хлопчик опинився в реанімації Житомирської обласної дитячої лікарні, де його підключили до апарата ШВЛ, повідомили 15 жовтня у МОЗ,

Житомирські фахівці діагностували у хлопчика важке двобічне ураження легень. Воно виникло на фоні розвитку остеомієліту – запалення кістки, що виникло внаслідок удару.

«Запальний процес прийняв генералізований характер, у пацієнта розвинувся гострий респіраторний дистрес-синдром – це важкий стан із клінікою гострої дихальної недостатності, при якому легені перестають нормально насичувати кров киснем та виконувати функцію газообміну. Не допомагав навіть апарат ШВЛ. По допомогу житомирські спеціалісти звернулися до колег із київського «Охматдиту», які вирушили до Житомира виїзною бригадою ЕКМО», – сказано у повідомленні.

ЕКМО – це апарат, який тимчасово заміняє роботу легень або серця, коли органи не можуть нормально функціонувати, і коли недостатньо навіть штучної вентиляції легень.

«Дитина була у вкрай тяжкому стані, легені не справлялися. Єдиним шансом, щоб стабілізувати стан, в першу чергу газообмін, та спробувати вилікувати хворобу – було підключення до апарата екстракорпоральної мембранної терапії», — каже Станіслав Школьний, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками екстракорпоральної терапії та виїзною бригадою НДСЛ «Охматдит».

За словами лікарів, забій ноги спричинив у хлопчика сепсис, остеомієліт і тромбоз, гострий респіраторний дистрес-синдром із пневмонією та плеврит.

У реанімації «Охматдиту» Андрійко перебував на ЕКМО два тижні. Його стан поступово стабілізувався. Хлопчика перевели на часткове самостійне дихання, та при цьому ЕКМО все одно майже повністю замінювало функцію легень. Це дозволило на ранньому етапі розпочати реабілітацію.

За життя хлопчика лікарі боролися майже два місяці. Згодом він почав дихати самостійно. Його відключили від ЕКМО і перевели у відділення гнійної хірургії, де продовжили лікувати остеомієліт: зробили дві операції – пункцію і санацію кульшового суглоба та дренування інфікованої гематоми стегна. Призначили лікування і скерували на продовження реабілітації. Нині Андрійко уже вдома і відновлюється після важкої хвороби.