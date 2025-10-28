Радіодиктант національної єдності писали на усіх континентах

27 жовтня відбувся щорічний радіодиктант національної єдності. Цього року текст «Треба жити!» написала письменниця Євгенія Кузнєцова, його читала акторка Наталія Сумська. Він викликав багато відгуків, не зовсім позитивних.

«Суспільне Культура» зібрало цікаві слова та фрази з цьогорічного диктанту, при написанні яких могли виникнути сумніви або їхнє значення не всі розуміють:

не впівсили – це прислівник, що означає наполовину сили, не в повну силу. Пишеться разом, адже це одне слово зі значенням «не в повну силу»;

по-справжньому – прислівник, утворений від прикметника за допомогою прийменника-префікса по-, пишеться через дефіс;

сукні з лелітками – слово лелітки має декілька значень: блискуче кружальце для прикрас, блискучі цяточки або ж назва квітки;

міжʼярʼя – слово з двома апострофами: перший – на стику префікса і кореня, другий – після твердого р;

допіру – діалектне слово, що означає «щойно» або «тільки»;

пітятко – діалектне слово, що означає «курча»;

кияхи – теж діалектне слово на позначення качанів кукурудзи;

півтони – складний іменник із першою частиною «пів», що пишеться разом, бо це суцільне поняття;

скніли – нидіти, знемагати від одноманітного і довгого виконання чого-небудь;

гризота – синонім до душевних страждань, муки.

Повний текст радіодиктанту опублікують 29 жовтня об 11:00 на сайтах Українського радіо та «Суспільне Культура».