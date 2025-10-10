27 жовтня об 11:00 «Суспільне мовлення» транслюватиме радіодиктант на всіх платформах

У понеділок, 27 жовтня, в День української писемності та мови українці писатимуть традиційний радіодиктант національної єдності. «Суспільне» повідомило, хто цьогоріч стане автором диктанту та хто читатиме текст.

У 2025 році авторкою тексту радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця, перекладачка та науковиця Євгенія Кузнєцова. Найпопулярніші її книжки мають відзнаки Книги року BBC. Роман «Спитайте Мієчку» потрапив до короткого списку Книги року BBC – 2021, а роман «Драбина» став книгою року BBC у 2023 році й увійшов до короткого списку літературної премії Центральної Європи Angelus у 2025 році.

«Люди просили, аби читцем була людина, яка професійно вміє читати, яка знає, як говорити. Тому ми запросили людину, яка є авторитетом, вона – легенда», – сказав в ефірі «Українського радіо» член правління «Суспільного» і керівник проєкту «Радіодиктант національної єдності» Дмитро Хоркін.

Читатиме радіодиктант народна артистка України, акторка й телеведуча Наталія Сумська. Вона є однією з найвідоміших українських акторок театру і кіно, зіграла у знакових театральних постановках творів української й світової класики: «Енеїда», «Кайдашева сім’я», «Пігмаліон», «Грек Зорба», «Цар Едіп» тощо.

«Пишемо диктант і годину не згадуємо про війну. Пишемо диктант і набираємося сили жити. Читати текст – радість бути цієї миті з усім українством», – поділилася Наталія Сумська.

Євгенія Кузнєцова розповіла, наскільки для неї цікавий і важливий досвід написання тексту для радіодиктанту національної єдності: «Запрошення написати текст для цьогорічного радіодиктанту стало для мене одним із найкращих моментів цього року. Це велика радість – стати частиною цієї щорічної традиції, і я запрошую всіх написати цьогоріч радіодиктант. Цей досвід єднає».

27 жовтня об 11:00 «Суспільне мовлення» транслюватиме радіодиктант на всіх платформах: телебаченні, радіо та диджиталі.

Раніше ZAXID.NET публікував поради вчителів української мови про те, як підготуватись до написання диктанту.