Христина Гоянюк різко розкритикувала цьогорічний диктант

Багаторічна переможниця національного радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк висловила своє незадоволення про цьогорічний досвід. У прямому ефірі телеканалу «Суспільне» львівʼянка різко висловилась про текст і його читання. Ведучий ефіру Роман Коляда її раптово перебив і вимкнув. Однак керівництво каналу попросило вибачення за цей крок журналіста як у глядачів, так і в Христини Гоянюк особисто.

79-річна львівʼянка Христина Гоянюк писала радіодиктант у центрі реабілітації Superhumans. Під час прямої трансляції до неї підійшла журналістка львівської редакції, щоб запитати про її враження після диктанту.

«Я навіть боюся висловитися, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Краще б його читав Павло Вишебаба...», – сказала Христина Гоянюк.

Вона хотіла ще щось сказати, але ведучий її перебив, а режисери забрали з екранів львівʼянку, яка продовжувала щось говорити.

«Слова критики теж можливі у нашому житті», – сказав Роман Коляда і продовжив включення з Києва.

Після цього голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький перепросив за інцидент під час радіодиктанту національної єдності.

«З цього питання ми проведемо окрему редакторську роботу. Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики. Перед пані Христиною вибачився телефоном», – написав він у фейсбуці.

Христина Гоянюк впродовж 25 років не пропустила жодного радіодиктанту. У 2020, 2023 та 2024 роках вона не зробила жодної помилки, а торік була єдиною в Україні, хто написав радіодиктант без жодної помилки. Як учасницю, яка написала найбільшу кількість щорічних радіодиктантів національної єдності, Христину Гоянюк внесли в Національний реєстр рекордів України.

Нагадаємо, цього року на радіодиктанті акторка Наталія Сумська читала текст письменниці Євгенії Кузнєцової. Її розкритикували за надто швидке читання. Радіодиктант національної єдності традиційно пишуть в День української писемності та мови.