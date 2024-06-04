Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні

На Львівщині однорічний хлопчик потрапив до лікарні через наїзд автомобіля ВАЗ на території приватного подвір’я. У салоні авто перебували двоє його братів віком 11 та 13 років. Обставини ДТП встановлює поліція.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія сталась 3 червня близько 17:00 в одному з сіл Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, троє братів – місцевих жителів віком 13, 11 та 1 рік і 4 місяці, грались на території домогосподарства. Двоє старших сіли в батьківський автомобіль ВАЗ-2106, який стояв на подвір’ї, молодший у цей час стояв перед авто. В якийсь момент автомобіль покотився та наїхав на дитину.

Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Поліцейські встановлюють обставини події.