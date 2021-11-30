В Азербайджані під час тренувального польоту розбився військовий вертоліт. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, 13 з яких – військові

За офіційною інформацією, аварія вертольота сталася на авіаційному полігоні Гарагейбат, розташованому на території Хизинського району близько 10:40 у вівторок, 30 листопада. Вертоліт належав Державній прикордонній службі. Причини катастрофи поки що не називаються.

Як повідомила агенція Trend, Азербайджанська влада опублікувала список загиблих, 13 із 14 – офіцери у званні від старшого лейтенанта до полковника. Ще одного загиблого названо «робітником».

Крім того, в авіакатастрофі вижили двоє військових, їх госпіталізували.

Генеральна прокуратура Азербайджану вже відкрила кримінальну справу за фактом авіакатастрофи вертольота Державної прикордонної служби.