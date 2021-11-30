В Азербайджані розбився військовий вертоліт, 14 загиблих
Загинули 13 військових і один робітник
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В Азербайджані під час тренувального польоту розбився військовий вертоліт. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, 13 з яких – військові
За офіційною інформацією, аварія вертольота сталася на авіаційному полігоні Гарагейбат, розташованому на території Хизинського району близько 10:40 у вівторок, 30 листопада. Вертоліт належав Державній прикордонній службі. Причини катастрофи поки що не називаються.
Як повідомила агенція Trend, Азербайджанська влада опублікувала список загиблих, 13 із 14 – офіцери у званні від старшого лейтенанта до полковника. Ще одного загиблого названо «робітником».
Крім того, в авіакатастрофі вижили двоє військових, їх госпіталізували.
Генеральна прокуратура Азербайджану вже відкрила кримінальну справу за фактом авіакатастрофи вертольота Державної прикордонної служби.
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