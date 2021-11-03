Літак АН-12 не долетів до злітно-посадкової смуги львівського аеропорту і впав у Сокільниках, загинули п'ятеро людей

Національне бюро з розслідування авіаційних подій оприлюднило остаточні результати технічного розслідування катастрофи літака АН-12, яка сталася два роки тому у селі Сокільники біля Львова. Тоді внаслідок падіння літака загинули п’ятеро з восьми людей на борту. За висновками експертів, причинами авіакатастрофи стали перевтома членів екіпажу та перевантаженість повітряного судна.

Технічне розслідування трагедії проводила спеціальна комісія Національного бюро з розслідування авіаційних подій, залучали експертів львівського аеропорту, Державного підприємства обслуговування повітряного руху, ДП «Антонов» та авіакомпанії «Україна-Аероальянс», яка була власницею літака.

За висновками комісії, на момент катастрофи повітряне судно, зокрема двигуни та паливна система, були повністю справні, а екіпаж був досвідченим. Головною причиною падіння літака назвали фізичний стан та перевтому екіпажу, який не встиг відпочити між рейсами.

«Найбільш імовірно причиною авіаційної події, зіткнення справного повітряного судна з землею під час заходження на посадку в умовах туману, стала неспроможність екіпажу виконувати політ в приладових умовах внаслідок ймовірної фізичної перевтоми, що призвело до неусвідомленого зниження літака нижче глісади та зіткнення із землею», – йдеться у висновках комісії.

Ще одним фактором авіакатастрофи, як зазначається у висновках, могла стати перевантаженість літака. На момент злету літак був переватажений на 5,4 тонни за максимальну злітну масу. Саме це могло призвести до збільшення використання палива, залишок якого не дозволяв здійснити переліт на запасний аеродром у Борисполі, тому екіпаж попросив дозаправку у Львові.

Під час спроби посадки у львівському аеропорту літак знизився нижче глісади (траєкторія польоту, коли літак знижується перед посадкою), внаслідок чого зіткнувся з деревами та впав на землю у Сокільниках, не долетівши близько 1,5 км до злітно-посадкової смуги аеропорту.

Трагедія сталася 4 жовтня 2019 року близько 06:40 ранку. У результаті п’ятеро з восьми осіб, які перебували на борту, загинули, а троє були госпіталізовані до львівської лікарні у важкому стані. Літак перевозив вантаж (автомобільні запчастини) з іспанського міста Віго до Стамбула та мав здійснити дозаправку у львівському аеропорту. За фактом катастрофи львівська поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинили загибель людей) ККУ, розслідування якого засекретили – результати невідомі досі.

Спочатку як основну версію авіакатастрофи називали нестачу пального, яку згодом заперечили. Через три дні після падіння літака слідство назвало чотири основні версії трагедії: помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, погодні умови і несправність літака.

Літак належав київській приватній авіакомпанії «Україна-Аероальянс», яка надавала послуги з перевезення різних типів вантажів. Одразу після авіакатастрофи під Львовом Державіаслужба припинила дію дозволу на польоти цій компанії.