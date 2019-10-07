Поліція назвала основні версії падіння літака Ан-12 під Львовом

Літак Ан-12 впав за 1,2 км від злітної смуги львівського аеропорту

Правоохоронці відкинули версію про нестачу пального як причину аварійної посади транспортного літака Ан-12 під Львовом 4 жовтня. Натомість слідство назвало чотири інші основні версії трагедії. Про це під час брифінгу 7 жовтня повідомив заступник начальника слідчого управління ГУ НП у Львівській області Андрій Кумечко.

Слідство встановило, що літак Ан-12 перед аварійним приземленням не змінював траєкторії руху і йшов чітко за маршрутом на посадку. Екіпаж літака не подавав жодних аварійних сигналів, аж поки раптово не зникнув з радарів.

За словами Андрія Кумечка, правоохоронці вилучили з літака неушкоджений аварійний самописець («чорну скриньку»), який зараз розшифровують експерти. Водночас слідство уже має чотири версії подій, через які 51-річний літак Ан-12 міг впасти, не долетівши 1,2 км до злітної смуги: помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, погодні умови і несправність літака.

«Створена слідча група, яка висунула чотири версії: помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, погодні умови і несправність літака», – розповів Андрій Кумечко.

Андрій Кумечко також спростував поширену у ЗМІ інформацію, що цей літак начебто перевозив контрабанду. Також поліція наразі відкидає версію про перевантаженість літака.

«Літак перевозив поперечні підсилювачі дверей та даху для автомобілів Renault – металічні планки, по яких ходять двері. Маршрут був побудований так, що у Львові літак мав дозаправитись і летіти на Туреччину. Ми вилучили всю документацію на вантаж, але вона іспанською мовою, і ми будемо її ще перекладати. Немає сьогодні підстав вважати, що літак перевозив контрабанду. В літаку були лише ті металеві планки, більше нічого. Вантажна спроможність літака 15 тонн, а вантажу було 10 тонн, тобто і перевантажений він не був. Хоча ми ще раз все переважимо, щоб остаточно переконатись», – каже Андрій Кумечко.

Поширену заступником міністра інфраструктури Юрієм Лавренюком інформацію про те, що причиною трагедії став брак пального, слідство спростовує. Кажуть, що палива точно би вистачило, аби долетіти до злітної смуги.

«Ми вилучили залишки пального, яких повністю вистачило цей кілометр долетіти», – переконує Андрій Кумечко.

Трьох членів екіпажу, яких живими вирізали з літака, поліції ще не дозволяють офіційно опитати медики, їхній стан занадто важкий. Однак один з чоловіків неофіційно сказав поліції, що не розуміє, що трапилось.

Наразі слідчі чекають, поки їм дозволять опитати свідків, чекають на розшифровки з «чорної скриньки» та з’ясовують інформацію про іспанську фірму, яка завантажувала та закріплювала вантаж у літак. Поки що незрозуміло, чи загиблих членів екіпажу задавило вантажем, чи вони загинули з інших причин.

Нагадаємо, авіакатастрофа з транспортним літаком Ан-12 1968 року випуску трапилась вранці п’ятниці, 4 жовтня. Літак летів з Іспанії в Туреччину з 10 тоннами вантажу та отримав погодження на дозаправку у львівському аеропорту. Під час приземлення літак раптово впав, не долетівши до злітної смуги 1,2 км. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 5 членів екіпажу, ще троє з важкими травмами перебувають у лікарні. За цим фактом поліція порушила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинили загибель людей – ред.).

Після авіакатастрофи Державна авіаційна служба Україна скасувала ліцензію на польоти авіакомпанії «Україна Аероальянс», яка обслуговувала цей літак.

Зазначимо, що випадок біля Львова — не перший з літаками компанії «Україна Аероальянс». У 2014 році літак Ан-12 цієї ж компанії впав в Алжирі, внаслідок чого загинули 7 людей. А у 2013 році літак цієї авіакомпанії загорівся в аеропорту Лейпцига – тоді жертв вдалось уникнути.