У результаті катастрофи АН-12 загинули п’ятеро з восьми людей, які перебували на борту

Більше року тому, 4 жовтня 2019 року, у селі Сокільники біля Львова сталася авіакатастрофа літака АН-12, унаслідок якої загинули п’ятеро людей. Національне бюро з розслідування авіаційних подій у грудні 2019 року оприлюднило попередній звіт щодо трагедії. Проте причини та винуватці катастрофи досі невідомі. Розслідування дотепер не завершене і перебуває на етапі проведення експертиз. Про це йдеться відповідях на інформаційні запити, які ZAXID.NET отримав від правоохоронних органів.

Через рік після авіакатастрофи ZAXID.NET скерував інформаційні запити у правоохоронні органи з проханням повідомити про перебіг розслідування та причини падіння літака. Виявилося, за цей час слідство просунулося небагато – у справі досі не проведені всі необхідні експертизи.

«Причини, винуватці авіакатастрофи будуть встановлені за результатами виконання всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, судових експертиз. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває», – повідомили у слідчому управління поліції Львівщини.

Як і раніше, більше жодної інформації щодо ходу розслідування в поліції не розголошують, посилаючись на ч.2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», де йдеться про «таємну інформацію, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі».

У Львівській обласній прокуратурі розповіли, що за час розслідування авіакатастрофи допитали низку свідків та провели молекулярно-генетичні експертизи для ідентифікації останків тіл загиблих. Окрім того, у справі призначені експертизи паливно-мастильних матеріалів та інженерно-технічна експертиза для дослідження причин авіакатастрофи, які проводять експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Національного бюро з розслідування авіаційних подій.

«З огляду на резонансність вказаної події, на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮУ та Національного бюро з розслідування авіаційних подій (НБРЦА) скеровано листи про пришвидшення проведення експертиз та надання висновків», – повідомили в прокуратурі.

У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз ZAXID.NET підтвердили, що у них перебуває на виконанні постанова слідчого ГУ НП у Львівській області про призначення судово-товарознавчої та транспортно-трасологічної експертизи у справі падіння літака АН-12. Натомість в інституті розповіли, що пришвидшити проведення експертиз не можуть через перевантаженість експертів.

«Також інформуємо, що тривале виконання вказаної експертизи зумовлено понаднормовою завантаженістю фахівців Інституту на виконання ухвал судів всіх рівнів, в тому числі в резонансних кримінальних провадженнях», – пояснили в установі.

Технічне розслідування падіння повітряного судна АН-12 проводить Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. У грудні 2019 року було оприлюднено попередній звіт щодо катастрофи АН-12 під Львовом. За попередніми висновками, літак здійснював посадку в складних метеорологічних умовах – тоді був сильний туман, знизився нижче глісади (траєкторія польоту, коли літак знижується перед посадкою), внаслідок чого зіткнувся з деревами та впав на землю. До моменту заходу на посадку політ проходив без зауважень.

«Згідно з даними бортових реєстраторів, під час польоту на передпосадковій прямій, з відстані 6 км до порогу ЗПС літак знижувався значно нижче глісади, зокрема на відстані 1,8 м.милі (близько 3,3 км) від точки приземлення, літак знизився до висоти 100 метрів та продовжував політ майже удвічі нижче глісади. На висоті 60 метрів спрацювала звукова сигналізація про досягнення висоти прийняття рішення, на яку ніхто з членів екіпажу не відреагував. На відстані 1359 метрів від порогу ЗПС, на висоті 5-7 метрів літак зіткнувся з деревами та впав на землю», – йдеться у попередніх висновках.

Водночас остаточних висновків щодо причини падіння літака досі немає, офіційне розслідування триває.

АН-12 впав під Львовом 4 жовтня 2019 року близько 06:40 ранку. Літак перевозив вантаж (автомобільні запчастини) з іспанського міста Віго до Стамбула та мав здійснити дозаправку у львівському аеропорту. До злітно-посадкової смуги аеропорту повітряне судно не долетіло близько 1,5 км і впало поблизу кладовища у селі Сокільники. У результаті п’ятеро з восьми осіб, які перебували на борту, загинули, а троє були госпіталізовані до львівської лікарні у важкому стані. За цим фактом львівська поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинили загибель людей) ККУ.

Відомо, що літак належав київській приватній авіакомпанії «Україна-Аероальянс», яка надавала послуги з перевезення різних типів вантажів. Одразу після авіакатастрофи під Львовом Державіаслужба припинила дію дозволу на польоти цій компанії.

Спочатку як основну версію авіакатастрофи називали нестачу пального, яку згодом заперечили. Через три дні після падіння літака слідство назвало чотири основні версії трагедії: помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, погодні умови і несправність літака. Після цього жодної інформації щодо розслідування в поліції не оприлюднювали.