У передмісті Львова літак АН-12 здійснив аварійну посадку, є загиблі

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Вранці 4 жовтня літак АН-12 здійснив аварійну посадку у передмісті Львова – селі Сокільники, не долетівши 1,5 км до посадкової смуги. На місці проводяться пошукові роботи. Попередньо, п'ятеро членів екіпажу загинули. Детальніша інформація про кількість травмованих та загиблих з'ясовується.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, літак АН-12 під час посадки зі сторони с. Жирівка пропав з радарів. Член екіпажу літака повідомив, що вони аварійно приземлилися орієнтовно біля посадкової смуги. Зараз проводяться роботи з вивільнення людей.

«О 07:10 надійшло повідомлення, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку. О 07:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги», – оперативно повідомила прес-служба рятувальників.

Літак не загорівся. Зараз рятувальники вивільняють екіпаж із пошкодженого літака. На борту літака перебували 8 осіб, з них 7 членів екіпажу та одна супроводжувальна особа. Рятувальники деблокували із пошкодженого літака трьох потерпілих, яких із травмами різного ступеня важкості шпиталізували у медичні заклади Львова. Міністр інфраструктури Владислав Криклій написав, що загиблих п'ятеро.

У прес-службі аеропорту «Львів» додали: «Вантажний Ан-12 летів з Віго (Іспанія) до Стамбула (Туреччина). Сідав в аеропорту «Львів» на дозаправку. У 6:45 зник зв'язок з екіпажем. Ведуться пошукові роботи. Смуга закрита на зліт і посадку». Однак згодом додали, що аеропорт відновить роботу о 10:00.

фото оперативних служб з місця події

Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк повідомив, що це літак Ан-12 #UR-CAH авіакомпанії «Україна Аероальянс», який здійснював чартерний вантажний рейс #UKL4050.

Екіпаж зробив запит на посадку на аеродромі Львів, однак о 6:48 літак зник з екранів радарів і був втрачений радіозв'язок з екіпажем.

«На аедродромі Львів було оголошено сигнал «Тривога», повідомлено рятувальним службам. За попередніми даними є загиблі. Аварійна посадка була здійснена у зв’язку з закінчення пального», ‒ зазначив Юрій Лавренюк.

Розпочато розслідування події.