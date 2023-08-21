У суботу, 19 серпня, на території одного з відпочинкових комплексів Львівщини внаслідок стрибка в басейн важко травмувався 14-річний підліток.

Як розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 14-річного хлопця зі спинальною травмою медики «швидкої» госпіталізували в львівську дитячу лікарню святого Миколая.

«Невдалий стрибок у воду призвів до отримання хлопцем черепно-мозкової травми, спинальної травми та спинального шоку», – йдеться в повідомленні центру екстреної допомоги.

Там наголосили, що «травма пірнальника» вважається вкрай небезпечною через особливий механізм її отримання та закликали не нехтувати правилами поведінки на воді.

«Одразу після травми розвивається так званий спинальний шок. Внаслідок травм відбуваються глибокі динамічні зміни в нервових клітинах і складних структурах спинного мозку: тимчасове пригнічення всіх функцій нервових клітин, втрата провідності нервових волокон, припинення рефлекторної діяльності спинного мозку. Глибина і тривалість шоку залежать від тяжкості травми», – кажуть медики.

Більше подробиць інциденту медики не розголошують. За даними ZAXID.NET, подія трапилася в одному з відпочинкових комплексів у селі Лагодів Бродівської громади. Постраждали підліток – мешканець Рівненщини.