Трагічні випадки сталися у водоймах на Сокальщині та на Миколаївщині

У минулі вихідні, 19-20 серпня, у водоймах Львівщини втопилися двоє чоловіків. Один трагічний випадок стався у річці Західний Буг на Сокальщині, інший – в озері у селі Криниця на Миколаївщині.

За даними ДСНС Львівщини, 19 серпня у селі Жвирка Червоноградського району (раніше Сокальського) у річці Західний Буг виявили тіло 78-річного місцевого мешканця. Рятувальники витягнули тіло з води та передали поліції.

20 серпня у селі Криниця Стрийського району (раніше Миколаївський) в місцевому озері виявлено утопленика. Рятувальники допомагали витягати тіло чоловіка на берег.

З початку року у водоймах Львівщини загинули 31 осіб, зокрема, одна дитина. Рятувальникам вдалося врятувати п’ятьох людей, зокрема, трьох дітей.

У ДСНС вкотре наголошують, що під час відпочинку біля водойм заборонено: