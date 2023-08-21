Двоє чоловіків втопилися у водоймах Львівщини за вихідні
У минулі вихідні, 19-20 серпня, у водоймах Львівщини втопилися двоє чоловіків. Один трагічний випадок стався у річці Західний Буг на Сокальщині, інший – в озері у селі Криниця на Миколаївщині.
За даними ДСНС Львівщини, 19 серпня у селі Жвирка Червоноградського району (раніше Сокальського) у річці Західний Буг виявили тіло 78-річного місцевого мешканця. Рятувальники витягнули тіло з води та передали поліції.
20 серпня у селі Криниця Стрийського району (раніше Миколаївський) в місцевому озері виявлено утопленика. Рятувальники допомагали витягати тіло чоловіка на берег.
З початку року у водоймах Львівщини загинули 31 осіб, зокрема, одна дитина. Рятувальникам вдалося врятувати п’ятьох людей, зокрема, трьох дітей.
У ДСНС вкотре наголошують, що під час відпочинку біля водойм заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
- купатися на одинці;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- купання дітей без супроводу дорослих.