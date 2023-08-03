Потопельник лежав на глибині 13-14 метрів

У четвер, 3 серпня, у селі Цетуля, що в Яворівському районі Львівщини, з озера витягнули тіло 21-річного хлопця. Житель Ходорова потонув ще 17 липня. Про це повідомили в Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області.

Як розповіли рятувальники у коментарі ZAXID.NET, озеро, де стався нещасний випадок, – це затоплений кар'єр колишнього підприємства «Сірка». Озеро велике, його глибина близько 80 метрів. Пошуки тіла ускладнювало те, що дно озера дуже захаращене, вкрите великими деревами та кущами, а вода дуже мутна. Потопельник лежав на глибині 13-14 метрів.

«Не могли довго знайти тіло, бо наші водолази мають допуск пірнання на глибину 12 метрів. Але, незважаючи на це, після численних пошуків їм вдалося знайти потопельника і витягнути його», – зазначили в Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області.

Пошуки тривали понад два тижні. Тіло потопельника, 21-річного мешканця Ходорова, передали працівникам поліції.