На Львівщині рятувальники дістали зі ставка тіло 16-річного хлопця
Суспільство — Зоряна Казмірук, 0 0
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У неділю, 30 липня, у селі Якторів, що на Львівщині, у ставку потонув 16-річний хлопець. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України.
О 14:28 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Якторів Львівського району у місцевому ставку втопився хлопець, 2007 року народження.
Рятувальники за допомогою човна та багра витягнули тіло хлопця на поверхню та передали працівникам поліції. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.
Головне управління ДСНС України у Львівській області вкотре наголошує, що під час відпочинку біля водойм заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
- купатися на одинці;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- купання дітей без супроводу дорослих.
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