У неділю, 30 липня, у селі Якторів, що на Львівщині, у ставку потонув 16-річний хлопець. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України.

О 14:28 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Якторів Львівського району у місцевому ставку втопився хлопець, 2007 року народження.

Рятувальники за допомогою човна та багра витягнули тіло хлопця на поверхню та передали працівникам поліції. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.

Головне управління ДСНС України у Львівській області вкотре наголошує, що під час відпочинку біля водойм заборонено: