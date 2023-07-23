Тіло потопельника витягли з озера та передали поліції

Пізно ввечері неділі, 23 липня, водолази аварійно-рятувальної групи витягли з озера у селі Суховоля, що біля Львова, тіло 21-річного хлопця, повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області.

«О 21:00 годині водолази аварійно-рятувальної маневрової групи з озера "Шутер", що в селі Суховоля Львівського району, підняли тіло потерпілого гр.Б., 2002 р.н.», – йдеться у повідомленні.

Тіло хлопця передали поліції. Наразі обставини нещасного випадку не розголошуються.

До слова, це вже третій нещасний випадок на воді за останні три дні. Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, водолази Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини витягли з озера на Стрийщині тіло 24-річного чоловіка. А в суботу в озері у селі Лапаївка, що біля Львова, втопилася 22-річна дівчина.