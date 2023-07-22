Водолази витягли тіло дівчини на берег та передали поліції

У суботу, 22 липня, водолази аварійно-рятувальної групи витягли з озера у селі Лапаївка, що біля Львова, тіло 22-річної дівчини, повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області.

Як розповіли водолази, тіло потопельниці дістали з дна озера близько 12:15. Відомо, що дівчина була мешканкою села Лапаївка. Обставини загибелі не розголошують. Щойно тіло 22-річної дівчини витягли з озера, його передали правоохоронцям.

Нагадаємо, напередодні у п'ятницю, 21 липня, водолази витягли з озера на Стрийщині тіло 24-річного чоловіка. Мешканець села Нежухів купався на місцевому озері разом із двома друзями. Коли двоє з чоловіків вийшли на берег, то помітили, що їхнього товариша немає.