Тіло 13-річної дівчинки виявили 19 липня у селі Старий Мартинів Бурштинської ТГ

У річці Дністер на Івано-Франківщині виявили тіло зниклої три дні тому 13-річної дівчинки. Про завершення пошуково-рятувальних робіт у середу, 19 липня, повідомили в місцевому управлінні ДСНС.

Як повідомили рятувальники, 16 липня приблизно о 15:40 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Козарі Букачівської ТГ під час відпочинку на річці Дністер дівчинка 2010 року народження впала у річку та зникла з поля зору. На місце одразу виїхали рятувальники.

Пошуки дівчинки тривали три дні, рятувальники обстежили поверхню річки на відстані близько 50 км від місця зникнення дівчинки. Тіло дитини виявили близько 13:00 у середу, 19 липня, у селі Старий Мартинів Бурштинської ТГ.

Рятувальники нагадують основні правила безпечної поведінки на воді, зокрема, що діти мають купатись під наглядом дорослих та у спеціально відведених місцях.