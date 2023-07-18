Рятувальники прочісували дно річища

На Дністрі в Заліщицькій територіальній громаді рятувальники шукають тіло 16-річного хлопця, який потонув увечері 17 липня. Троє місцевих жителів купалися в річці, коли раптово почали тонути. Дівчині та ще одному юнаку очевидець допоміг вибратися з води, а 16-річного неповнолітнього врятувати не вдалося.

Нещасний випадок трапився 17 липня поблизу села Зозулинці Заліщицької територіальної громади Чортківського району. Повідомлення про те, що в річці Дністер під час купання почало тонути троє людей рятувальники отримали о 20:25. В місці, де трапився нещасний випадок, є невелика мілина з каміння та глини, тому 18-річна дівчина, 19-річний юнак та 16-річний хлопець вирішили скупатися. Люди почали кликати на допомогу, їх почули місцеві мешканці і один з жителів села Зозулинці врятував двох.

«Згідно з отриманою інформацією, 18-річну дівчину та 19-річного юнака врятував місцевий мешканець. Ще один, 16-річний учасник події, зник під водою. Того ж дня до пошуків хлопця залучили черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники з човна обстежили 1 км водного плеса річки вниз по течії», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

О 22:00 рятувальники зупинили пошукові заходи та продовжили їх 18 липня. До пошуків залучили також групу водолазів, які обстежуватимуть дно річки. Щодо двох інших постраждалих, то їх оглянули медики бригади швидкої допомоги. Стан обох задовільний, медичної допомоги вони не потребували, тож їх відпустили до дому.

На місці нещасного випадку також працюють правоохоронці. У відділі комунікацій поліції Тернопільщини повідомили, що попередньо за фактом утоплення неповнолітнього буде відкрите кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).