34-річний мешканець Львівщини втопився під час купання у річці Дністер
Його тіло рятувальники знайшли через два дні
Суспільство — Наталія Шутка, 0 1
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Чоловік потонув під час купання в Дністрі у селі Розвадів
У понеділок, 17 липня, на Львівщині рятувальники знайшли тіло 34-річного мешканця села Розвадів Стрийського району, який потонув у річці Дністер 15 липня.
Як розповіли в ДСНС Львівщини, 34-річний чоловік пішов купатися в річці Дністер у селі Розвадів біля Миколаєва в суботу, 15 липня. Близько 20:00 він пірнув у воду і не виплив. Пошуки місцевого мешканця тривали два дні.
17 липня близько 20:20 рятувальники за допомогою човна та рятувальної мотузки витягли тіло утопленика на берег та передали поліцейським.
Рятувальники нагадують мешканцям, що під час відпочинку на воді заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
- купатися на одинці;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- купання дітей без супроводу дорослих.
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