Чоловік потонув під час купання в Дністрі у селі Розвадів

У понеділок, 17 липня, на Львівщині рятувальники знайшли тіло 34-річного мешканця села Розвадів Стрийського району, який потонув у річці Дністер 15 липня.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, 34-річний чоловік пішов купатися в річці Дністер у селі Розвадів біля Миколаєва в суботу, 15 липня. Близько 20:00 він пірнув у воду і не виплив. Пошуки місцевого мешканця тривали два дні.

17 липня близько 20:20 рятувальники за допомогою човна та рятувальної мотузки витягли тіло утопленика на берег та передали поліцейським.

Рятувальники нагадують мешканцям, що під час відпочинку на воді заборонено: