Тіло витягли на берег і передали працівникам поліції

У неділю, 16 липня, на Львівщині втопився 26-річний житель Борислава. Сталося це у річці Стрий у селі Рибник Дрогобицького району.

За даними Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини, 26-річний житель Борислава пірнув у річку та не винирнув. Повідомлення про нещасний випадок до рятувальників надійшло о 17:00.

Водолази проводили пошуки чоловіка вздовж русла річки. Тривали вони близько години. О 19:34 тіло витягли на берег і передали працівникам поліції. Рятувальники уточнили ZAXID.NET, що в місці утоплення глибина річки Стрий становить 3-4 метри.