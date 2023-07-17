На Львівщині у річці Стрий втопився 26-річний чоловік
Суспільство — Зоряна Казмірук, 0 1
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Тіло витягли на берег і передали працівникам поліції
У неділю, 16 липня, на Львівщині втопився 26-річний житель Борислава. Сталося це у річці Стрий у селі Рибник Дрогобицького району.
За даними Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини, 26-річний житель Борислава пірнув у річку та не винирнув. Повідомлення про нещасний випадок до рятувальників надійшло о 17:00.
Водолази проводили пошуки чоловіка вздовж русла річки. Тривали вони близько години. О 19:34 тіло витягли на берег і передали працівникам поліції. Рятувальники уточнили ZAXID.NET, що в місці утоплення глибина річки Стрий становить 3-4 метри.
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