Чоловік втонув під час купання в озері у селі Нежухів

У п'ятницю, 21 липня, водолази Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини витягли з озера на Стрийщині тіло 24-річного чоловіка, який втопився кілька днів тому.

За даними Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини, 24-річний мешканець села Нежухів кілька днів тому купався на місцевому озері разом із двома друзями. Коли двоє з чоловіків вийшли на берег, то помітили, що їхнього товариша немає. Водолази кілька днів обстежували дно водойми, виявити тіло утопленика вдалося вранці п'ятниці, 21 липня.

«Водолази аварійно-рятувальної маневрової групи з озера в селі Нежухів Стрийського району витягли тіло потерпілого 1999 р.н., жителя с.Нежухів, та передали тіло працівникам поліції», – йдеться у повідомленні.

Поліція встановлює обставини нещасного випадку.