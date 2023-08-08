Тіло водолази знайшли біля бетонних конструкцій мосту

На Тернопільщині з дна річки рятувальники підняли тіло 19-річного хлопця. Нещасний випадок трапився в селі Дунаїв на Кременеччині. Хлопець стрибав у річку з моста та плавав, однак після чергового стрибку не виплив.

Трагічна подія сталася о 12:20 6 серпня у селі Дунаїв Кременецької громади під час купання в річці Іква. Очевидці розповіли, що хлопець раптово зник під водою. Місцеві жителі викликали рятувальників та бригаду швидкої допомоги.

«До рятувальної служби виклик про те, що людина зникла під водою надійшов орієнтовно о 12:20 6 серпня. До пошуків зниклого на місце події залучено черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники привезли з собою надувного човна, і за допомогою нього шукали утопленика. Загалом до пошуків залучили чотири чоловіки особового складу», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Того ж дня, 6 серпня, о 19:20 рятувальники припинили пошуки 19-річного хлопця. Пошукову операцію відновили вранці 7 серпня, і вже увечері тіло потопельника підняли на поверхню. Правоохоронці встановили, що у воді загинув 19-річний житель села Будки Почаївської громади Кременецького району.Поліція внесла подію в ЄРДР за ст.115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Тіло жителя с. Будки відправили у Тернопіль на експертизу для встановлення точної причини смерті.