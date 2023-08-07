32-річний чоловік втопився під час купання в озері на Львівщині
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У неділю, 6 серпня, у селі Ражнів на Львівщині під час купання в озері втопився 32-річний чоловік. Його тіло з води витягли відпочивальники, але врятувати життя чоловіка не вдалося.
Як розповіли в ДСНС Львівщини, трагедія сталася близько 15:30 на місцевому озері в селі Ражнів Золочівського (раніше Бродівський) району. Під час купання потонув 32-річний чоловік.
Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.
За даними ДСНС, від початку року на водоймах Львівщини втопилися 29 людей, зокрема, одна дитина. Вдалося врятувати чотирьох осіб, зокрема, трьох дітей.
Рятувальники наголошують, що під час відпочинку біля водойм заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- купання дітей без супроводу дорослих.