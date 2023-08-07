Трагедія сталася на місцевому озері у селі Ражнів

У неділю, 6 серпня, у селі Ражнів на Львівщині під час купання в озері втопився 32-річний чоловік. Його тіло з води витягли відпочивальники, але врятувати життя чоловіка не вдалося.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, трагедія сталася близько 15:30 на місцевому озері в селі Ражнів Золочівського (раніше Бродівський) району. Під час купання потонув 32-річний чоловік.

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

За даними ДСНС, від початку року на водоймах Львівщини втопилися 29 людей, зокрема, одна дитина. Вдалося врятувати чотирьох осіб, зокрема, трьох дітей.

Рятувальники наголошують, що під час відпочинку біля водойм заборонено: