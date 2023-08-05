Озеро у селі Тростянець на Стрийщині

У селі Тростянець Стрийського району потонув 14-річний хлопчик, який відпочивав з батьками. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у неділю, 5 серпня, розповіли, що причини трагедії з'ясовують правоохоронці.

«Рятувальники спільно з правоохоронцями та місцевими мешканцями проводили обстеження території поблизу озера, сподіваючись знайти хлопчика. О 20:00 рятувальна мобільна група Львівської центральної рятувальної водолазної служби витягнула тіло дитини на поверхню», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У ДСНС закликають дотримуватися правил поведінки на воді. Зокрема, купатися лише в обладнаних для цього місцях, не вилазити на попереджувальні знаки, не купатися наодинці. Діти повинні перебувати на водоймах лише в супроводі дорослих. Крім цього, заборонено вживати під час купання алкоголь.

Додамо, що, за інформацією рятувальників, з початку 2023 року у водоймах Львівщини загинули 28 людей.