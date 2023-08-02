Трагедія трапилася на водосховищі в селі Малашівці

У водосховищі поблизу Тернополя втопився 36-річний чоловік. Трагедія трапилася в селі Малашівці на місцевому ставку. Тіло чоловіка помітили місцеві жителі і викликали рятувальників та поліцейських.

Трагедія на воді трапилася о 16:00 1 серпня у селі Малашівці Тернопільської громади. У водосховищі місцеві жителі помітили тіло чоловіка. Про утопленика одразу повідомили у рятувальну службу та в правоохоронні органи.

«В Івачівському водосховищі виявлено тіло жителя м. Тернопіль, 1987 року народження. Для вилучення тіла загиблого з води на місце події залучалося відділення чергового караулу 1-ї державної пожежно-рятувальної частини», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Потопельника передали правоохоронцям. Тіло чоловіка відправили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Працівники поліції порушили справу за фактом утоплення за ст.115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).