На Тернопільщині у ставку Скориківської громади потонув чоловік. Про те, що житель села Токи пішов з дому на рибалку і не повернувся в поліцію повідомив його батько. Правоохоронці разом з рятувальниками виявили тіло чоловіка в місцевому ставку.

Нещасний випадок трапився після обіду 24 липня в Скориківській громаді. До правоохоронців відділення поліції в місті Підволочиськ звернувся мешканець села Токи. Він повідомив, що його 49-річний син поїхав вранці на риболовлю та не повернувся.

«На місце події вихали працівники слідчо-оперативної групи та рятувальники. Тіло 49-річного рибалки виявили в ставку поблизу села Просівці. Ймовірна причина загибелі – порушення правил поведінки на воді», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Потопельника рятувальники дістали з води і підняли на берег. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу. Відомості про подію слідчі несли до ЄРДР згідно з ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

За інформацією ДСНС Тернопільщини, усього з початку цього року на водоймах Тернопільської області загинули 20 людей, серед яких – одна дитина.