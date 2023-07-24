Обох чоловіків з дна діставали водолази

На Буковині з дна водойми водолази підняли тіло 42-річного чоловіка. Ще одного потопельника на вихідних виявили в річці Дністер. Правоохоронці з'ясовують обставини, при яких загинули люди.

За 22 і 23 липня на водоймах Чернівецької області загинуло одразу двоє чоловіків. Тіло людини виявили в суботу, 22 липня, в межах села Вітрянка, через яке проходить Дністер. Очевидці повідомили в рятувальну службу і поліцію, що течія несе ймовірно потопельника. Рятувальники, які прибули на виклик, за допомогою спеціальних засобів доплили до тіла, транспортували його на берег та передали працівникам поліції для подальшого з’ясування обставин події.

А 23 липня в «Службу порятунку» надійшло повідомлення про те, що в ставку села Черешенька Вижницького району зник 42-річний чоловік. На місце події також приїхали працівники поліції.

«Під час відпочинку на місцевому ставку зник чоловік, 1981 року народження. Для надання допомоги працівникам поліції у пошуку зниклої особи було залучено працівників 4 державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники разом з поліцейськими обстежили берегову смугу, проте зниклу особу не знайшли», – повідомили в ДСНС Буковини.

Пошуки потопельника продовжили 24 липня. До робіт залучили водолазів з спецобладнанням. Після години пошуків фахівці водолазної служби підняли тіло з глибин близько 4 метри на берег.

За обидвома фактами загибелі людей поліції порушила справу і внесла її в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з позначкою нещасний випадок).