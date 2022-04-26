Шахраєм, який ошукав продавчиню меблів в інтернеті, виявився 14-річний мешканець Володимир-Волинського району

На Волині 14-річний шахрай ошукав мешканку Нововолинська на майже 40 тис. грн. Жінка продавала товари в інтернеті, відтак він домовився про покупку та надіслав їй фішингове посилання для нібито оформлення безпечної доставки. Після отримання даних він зняв гроші з її банківської картки.

Про інцидент стало відомо у вівторок, 26 квітня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Внаслідок дій неповнолітнього шахрая потерпіла мешканка Нововолинська, яка продавала меблі. Вона перейшла за фішинговим посиланням, яке їй надіслав покупець, і ввела свої дані. Як наслідок, зловмиснику вдалось вивести з її банківської картки майже 40 тис. грн.

Оперативники встановили особу шахрая. Ним виявився 14-річний мешканець Володимир-Волинського району. Відомо, що він погодився повернути жінці нечесно отримані гроші.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство). Санкція частини першої цієї статті передбачає максимум обмеження волі до трьох років.