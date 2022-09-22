Аварія сталась зранку в селі Малі Голоби Камінь-Каширської громади

У селі Малі Голоби на Волині внаслідок зіткнення з ВАЗ постраждала 15-річна мотоциклістка та її 10-річний пасажир. Хлопця з травмами доправили до лікарні, натомість сама водійка отримала незначні ушкодження. Попередньо встановлено, що ДТП спровокувала мотоциклістка, яка не надала перевагу в русі автомобілю.

Аварія сталась зранку в середу, 21 вересня, в селі Малі Голоби Камінь-Каширської громади. «Встановлено, що дівчина, керуючи мотоциклом Shineray Intruder, виїжджала із прилеглої території за місцем проживання, не надала переваги в русі автомобілю, під керуванням 63-річного жителя району, та зіткнулася з ним», – повідомляє прес-служба поліції Волині.

Внаслідок зіткнення постраждала 15-річна водійка мотоцикла та її 10-річний пасажир. Хлопця госпіталізували, а дівчину після надання медичної допомоги відпустили.

Чи мала дівчина водійське посвідчення, наразі у поліції не повідомляють. В коментарі ZAXID.NET уточнили, що якщо в процесі розслідування слідчі виявлять, що дівчина не мала посвідчення, то щодо цього складуть адмінпротокол.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми).