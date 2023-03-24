15-річний хлопець на скутері збив пішохідку

У четвер увечері, 23 березня, у селі Вербівка Самбірського району на Львівщині 15-річний місцевий хлопець на скутері Piaggio Liberty збив 14-річну дівчину. Постраждалу госпіталізували з серйозними травмами голови.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася близько 19:30 у селі Вербівка Самбірського району. 15-річний водій скутера Piaggio Liberty, місцевий мешканець, здійснив наїзд на 14-річну пішохідку, жительку одного з сіл району.

Унаслідок ДТП дівчина з травмами була доставлена до лікарні. За даними медиків, в неї діагностували струс головного мозку, перелом щелепи та інші травми голови.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.