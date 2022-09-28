Мопедист в'їхав у фуру під час виїзду з другорядної дороги на головну

У Камінь-Каширському районі внаслідок зіткнення з фурою загинув 31-річний скутерист. За попередньою інформацією, водій скутера в'їхав у вантажівку під час виїзду з другорядної дороги. Від важких травм чоловік помер у автомобілі швидкої.

Аварія сталась у вівторок, 27 вересня, в Камінь-Каширському районі. «31-річний житель села Старий Чорторийськ на скутері Phoenix, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем MAN під керуванням 38-річного ковельчанина», – повідомляють обставини ДТП у поліції Волині.

Від важких травм водій скутера помер у автомобілі швидкої допомоги.

Аварія сталась на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» 27 вересня

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Наразі невідомо, чи перебували водії у стані алкогольного сп'яніння, це з'ясує слідство.