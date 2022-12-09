На оприлюдненому поліцією фото, помітно, що скутерист ймовнірно є працівником сервісу доставки

Ввечері четверга, 8 грудня, у Львові водій Lexus збив на перехресті 19-річного львів'янина, який керував скутером. Внаслідок ДТП скутерист був госпіталізований із різними травмами, повідомила прес-служба поліції. Аварія сталася ввечері близько 20:20 на перехресті вулиць Любінська й Петлюри у Львові. Водій автомобіля Lexus RX 300, 33-річний львів’янин, зіткнувся зі скутером SYM X-PRO 125, яким керував 19-річний місцевий мешканець. 19-річного потерпілого забрали до лікарні (фото поліції) Внаслідок ДТП скутерист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцеві аварії загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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