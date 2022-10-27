Крадений скутер правоохоронці вже повернули власникам

У Почаєві 14-річна дівчина вкрала скутер у сусідів, щоб покататись разом з подругою. Дівчина зізналась, що робила таке не вперше. Під час останньої поїздки дівчата побачили патрульну машину, кинули транспорт і втекли. Наразі скутер повернули власникам, а щодо інциденту поліція розпочала кримінальне провадження.

Про інцидент стало відомо у четвер, 27 жовтня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Подружжя пенсіонерів з Почаєва звернулось до правоохоронців, помітивши, що хтось вкрав їхній скутер.

«З’ясувалося, покататися на чужому двоколіснику захотіла неповнолітня 14-річна школярка, котра мешкає по сусідству з потерпілими і неодноразово допомагала пенсіонерам по господарству. Можливо, господарі були б не проти, однак школярка зробила це без дозволу, і, як зізналася, не вперше», – повідомляє поліція.

Останнього разу неповнолітня покликала покататися 13-річну подругу. Коли дівчата виїхали на дорогу – побачили патрульну машину. Злякавшись, вони покинули скутер і втекли.

Транспорт поліцейські повернули власникам. Щодо цього інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).