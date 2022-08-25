Юнака забрала швидка, однак від отриманих травм він помер у лікарні

Неподалік Галича 17-річний мотоцикліст перевищив швидкість, з’їхав з дороги та врізався в дерево. Юнака забрала швидка, проте медика врятувати його життя не вдалося: від отриманих травм хлопець помер у лікарні.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася ввечері середи, 24 серпня, у селі Вікторів поблизу Галича. За даними правоохоронців, 17 річний місцевий мешканець на мотоциклі Shineray не впорався з керуванням, перевищив швидкість і врізався у дерево.

«Мотоцикліст рухався в напрямку села Височанка, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини дороги. Відтак в’їхав у дерево», – йдеться у повідомленні поліції.

Потерпілого забрала швидка, від отриманих травм 17-річний мотоцикліст помер лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого).