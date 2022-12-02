Вночі у Нововолинську 16-річний підліток під час сварки наніс тяжке ножове поранення 18-річному юнаку. Потерпілого ще встигли доправити до лікарні, але він помер, так і не прийшовши до тями. Через що між хлопцями виник конфлікт, наразі невідомо. Нападника затримали, йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Інцидент стався вночі у четвер, 1 грудня, повідомила прес-служба поліції Волині. У одному з мікрорайонів Нововолинська між двома юнаками виник конфлікт, причини якого наразі не повідомляють. Під час сварки 16-річний підліток наніс своєму 18-річному опоненту ножове поранення у живіт.

Пораненого юнака ще встигли доправити до лікарні, але він помер, не приходячи до тями. «Поліцейські затримали причетного до скоєння злочину: ним виявився 16-річний односелець померлого, з Нововолинської територіальної громади», – повідомляють правоохоронці.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). За скоєне підлітку загрожує від семи до десяти років тюрми. Наразі хлопця затримали, сьогодні йому повинні оголосити про підозру.