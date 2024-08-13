Хлопцеві загрожує до восьми років тюрми

У Львові судитимуть 16-річного підлітка, який 10 разів надсилав неправдиві повідомлення про замінування різних об’єктів – навчальних закладів та торговельних центрів. Хлопцеві загрожує до восьми років тюрми.

За даними поліції Львівщини, у лютому-квітні цього року зловмисник надсилав електронною поштою листи, в яких повідомляв про замінування навчальних закладів та торговельно-розважальних центрів, розташованих у Львові.

На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці – за вказаними адресами працювали спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативні групі та співробітники інших служб поліції Львівщини, проводились перевірки, обстеження, евакуації, припинялась робота закладів.

Псевдомінувальником виявився 16-річний мешканець Золочівського району, його викрили оперативники поліції спільно з СБУ.

На сьогодні досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ завершили, справу скерували до суду.

Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.